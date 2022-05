La Traille, à Engis, s'agrandit de 4 nouvelles chambres

"La Traille", étrange nom que celui choisi par Lucien Dardenne et ses amis lorsqu’un jour de 1983, ils créaient ce service d’aide sociale à Engis. À l’époque, "le nom s’était imposé à nous comme étant l’image symbolisant le mieux l’action que nous voulions mener , explique le président honoraire Lucien Dardenne. Passer d’une rive où la vie n’était pas de tout repos à celle où la normalité et l’épanouissement étaient de mise." Et hier, l’Engissois, fondateur de la Traille, était plutôt fier, du haut de ses 96 ans, d’assister à une nouvelle étape de l’évolution de son ASBL. Un agrandissement par l’ajout de nouvelles chambres et de salles de bains. Car avec un taux d’occupation de 90% l’an dernier mais aussi de nombreuses demandes auxquelles la Traille n’a pas pu répondre, il était "indispensable" , selon la directrice Chantal Gustin d’augmenter la capacité d’accueil de l’association. Un agrandissement possible grâce à un héritage "qui va nous permettre d’héberger plus de femmes et d’enfants, et d’améliorer leur cadre de vie" . Ces quatre chambres supplémentaires lui permettent d’en avoir quinze. Et si la Traille est actuellement agréée pour 32 lits et subventionnée pour 22, sa directrice a introduit une demande pour passer à 42 lits, avec subvention de 32 lits. Et "nous attendons la réponse" .