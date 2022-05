Grégory Baudin: «Si on me donne une chance, je la saisirai, c’est sûr»

Mais pour l’homme de loi, s’il existe sûrement un lien causal entre cette vie et ses façons de faire, son client ne s’en est pourtant jamais servi comme d’un étendard.

Il risque 9ans et demi de prison en tout

La peine de 5ans sollicitée par l’avocat général? "Elle le dit elle-même, c’est une peine sévère, très sévère" , prenant l’exemple d’une agression avec blessures en rue punissable elle aussi de 5ans de prison. Rappelant aussi que le code pénal a été créé au XIXe siècle, à une époque où le patrimoine était très important et donc, où les peines liées à l’atteinte de celui-ci étaient très hautes. "La place de monsieur Baudin n’était pas ici. Devant un tribunal correctionnel, on aurait pu appliquer l’absorption de peine" avec une autre peine précédente, les faits étant "similaires" et résultant d’une même intention délictueuse. "En le condamnant à 5ans, tous ses sursis vont tomber, aussi, et on en sera à 9ans et demi. Pourquoi lui ferait-on encore un cadeau, une fleur maintenant? Parce qu’il a fait 13mois de prison dans ce dossier et que c’est une erreur judiciaire, reconnue même par l’avocat général" qui a d’ailleurs eu l’impact de couper l’herbe sous le pied de l’accusé, qui était en passe d’être reconnu comme Article60 et de trouver un job. "Ses démarches sont réelles, elles sont dans le dossier. L’erreur de monsieur, c’est de les avoir faites sans en avertir son assistante de justice."

Une peine alternative, «un pari gagnant»

MeToussaint a ainsi proposé une peine de travail (même lourde) ou une peine de probation autonome "et si on n’en respecte pas les conditions, on va en prison directement" . Un pari gagnant pour l’avocat, qui estime aussi que "13mois de prison pour vol, c’est déjà une peine en soi" .

MeSandrine Thirion, la seconde avocate de l’accusé, a insisté auprès des jurés sur le fait qu’ils pouvaient donc estimer que les 15mois auxquels Grégory Baudin a été récemment condamné pour vol "suffisaient" à couvrir ce vol-ci aussi. "Si on me donne une chance, je la saisirai, c’est sûr et je respecterai toutes les conditions: je sais que j’ai les capacités de les respecter et aussi de travailler" , a conclu Grégory Baudin.