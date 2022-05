30ans requis pour Terry Hoyoux et 5ans pour Grégory Baudin

Mais étant donné que les jurés ont estimé que le vol et le meurtre n’étaient pas en lien, qu’ils constituaient en fait deux crimes distincts, le juré a alors la possibilité d’augmenter de 5ans la peine liée au meurtre (de 20 à 35ans, donc).

Baudin était en état de récidive

Pour déterminer le quantum de la peine, Christine Pevée a rappelé que la situation de l’un et de l’autre n’était pas la même.

Elle a ainsi évoqué les peines déjà imposées (et pas respectées) à Grégory Baudin: une peine de travail jamais exécutée, une peine de prison avec sursis pour laquelle il n’a jamais pris contact avec l’assistant de justice, une libération conditionnelle dans ce dossier pour laquelle il n’a pas levé le petit doigt pour en respecter les conditions… et le fait donc qu’il était en état de récidive au moment des faits (ce qui pourrait, en théorie, faire monter la peine pour vol pour lui jusqu’à 15ans).

Pour Terry Hoyoux, même si elle admet qu’il est jeune et n’a jamais été condamné, elle a insisté sur la gravité des faits. "Je vous demande vraiment de ne pas aller vers une sanction qui banaliserait le comportement qui a été le sien. Ayez en tête que ce qu’il a fait est ce qu’on peut faire de plus grave: il a décidé d’exercer le droit de vie ou de mort sur madame Lekeu, parce qu’elle avait tenu des propos qui ne lui ont pas plu, allant même jusqu’à dépouiller son cadavre! Vous avez estimé qu’il n’y avait pas de lien entre les deux, le vol et le meurtre, mais vous devrez vous souvenir que ce qu’il a fait est sordide."

Enfin, toujours pour l’avocat général, l’infraction de fraude informatique (reconnue pour les deux accusés) doit être "absorbée" par la peine qui sera décidée pour le vol qualifié.

«Ne tenez pas compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de Terry Hoyoux»

Selon l’avocat général, il n’existe aucune circonstance atténuante pour les accusés mais, si les jurés devaient estimer que si, les peines pourraient alors être revues à la baisse. "Je vais vous demander de ne pas qualifier les éléments de leurs vies, même si elles ont été difficiles par moments, en circonstances atténuantes. De même, de ne pas tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de Terry Hoyoux. Ne rentrez pas dans ce processus: ce serait lui dire “Vous avez beaucoup volé dans votre vie, vous n’avez jamais été pris, vous avez été plus malin que le système et donc, vous n’avez jamais été condamné”. Ce n’est pas que le casier judiciaire qui décrit la personne, ce n’est pas parce qu’il est vide qu’on est face à quelqu’un qui n’a rien fait. Il a abusé de tout son entourage pendant des années."

Elle a aussi insisté auprès du jury: "Vous vous souviendrez pourquoi les accusés sont allés sur place, vous vous souviendrez des blessures infligées à madame Lekeu qui est décédée dans des circonstances affreuses, vous vous souviendrez aussi qu’elle a demandé “Pourquoi?” à son petit-fils quand il l’étranglait et vous vous souviendrez de la lâcheté de monsieur Hoyoux qui, pendant des mois, a nié et chargé son ami Baudin, sans rougir et en se disant qu’il pourrait peut-être ainsi lui-même échapper à une condamnation."

On va maintenant entendre les avocats des accusés défendre leurs clients une dernière fois quant au quantum de la peine.