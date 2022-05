25ans pour Terry Hoyoux, une probation autonome de deux ans pour Grégory Baudin

Les deux avaient été reconnus coupables ce mardi soir. Terry Hoyoux pour vol, meurtre et fraude informatique (en fait, d’avoir utilisé la carte bancaire de la victime pour des achats pour un montant de 42,10€ dans les heures qui ont suivi les faits). Grégory Baudin, uniquement pour vol et fraude informatique.

Pour un butin de 450€…

Anita Lekeu (69ans) avait été retrouvée sans vie par son fils, dans sa maison de la rue Joseph Delhalle à Antheit, le samedi26octobre2019. Au vu d’indices retrouvés sur place, l’enquête s’était très rapidement portée sur Terry Hoyoux, son petit-fils par alliance, et Grégory Baudin, un de ses amis. Plus tard, on avait pu dater le crime dans la nuit du 24 au 25octobre. C’est la voisine d’en face de la victime, étonnée de ne plus voir la voiture de l’Antheitoise et ses rideaux toujours tirés, qui avait alerté son fils.

Terry Hoyoux et Grégory Baudin s’étaient enfuis avec la voiture et des objets personnels de la victime et en avaient revendu certains dans un Cash Converters, pour un montant de 450€.