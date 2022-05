Modave: on a nettoyé le Hoyoux

À l’occasion de la grande opération de nettoyage wallonne "BeWapp", la commune de Modave s’est attelée au nettoyage du Hoyoux et de son petit affluent classé situé en amont de la rivière. Si l’équipe n’était composée que de trois personnes ce samedi après-midi, en 30 minutes à peine et sur 50 mètres, ils ont pu ramasser neuf sacs tout-venant et cinq sacs PMC. "Dans une optique de nettoyage des rivières, il est logique de d’abord s’attaquer au problème en amont" , note Sébastien Devillers, coordinateur au sein du Contrat de Rivière Meuse Aval de la cellule locale du Hoyoux. Car la rivière en question est bien un affluent de la Meuse. Celle-ci se jette à Huy.