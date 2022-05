Meurtre à Antheit: les jurés sont partis en délibéré sur la culpabilité

Après quatre journées complètes de procès, une matinée de plaidoiries des avocats de la défense et une partie de ce mardi après-midi consacrée aux répliques de chacune des parties, le juré, composé de 6 femmes et de 6 hommes, s’est retiré pour délibérer sur la culpabilité des deux accusés, Terry Hoyoux (26 ans) et Grégory Baudin (23ans), poursuivis pour un vol avec la circonstance qu’un meurtre a été commis sur la personne d’Anita Lekeu, une Antheitoise de 69 ans, chez elle la nuit du 24 au 25 octobre 2019.