Les vélos électriques auront 4 bornes de recharge à Huy

Le collège communal vient aussi de décider de commander l’installation de quatre nouvelles bornes de recharge pour vélos à assistance électrique. Un investissement qui s’inscrit dans la politique que mène la Province de Liège. "On a choisi les lieux en fonction des endroits où on se dit que les gens vont déposer leurs vélos pour de plus longue période" , note le bourgmestre f.f. Les bornes seront ainsi installées au port de Statte, sur le site de l’ancien Mestdagh de la rue Godelet (là où se développera la halle des producteurs), à l’aubette des gardiens de la paix à deux pas du centre culturel et au hall omnisports. "Ce sont des endroits où il y avait déjà une alimentation énergétique de la Ville" , ajoute Éric Dosogne. La dépense s’élève à 2637,80€ (avec 1978,35e de subsides). Les cyclistes qui rechargeront leur vélo paieront leur consommation électrique. D’autres bornes pourraient encore être installées.

Tiens, et pour les voitures électriques? "On n’a pas encore de recharge, mais ça pourrait venir. Mais là, il faudrait lancer un marché." Et d’ajouter qu’il y a déjà de telles bornes de recharge dans certains commerces.