La défense de Terry Hoyoux devant la cour d’assises de Liège: «Un meurtre impulsif»

Baudin, «un vétéran du cambriolage»

MeGilissen a ainsi rebalayé brièvement les personnalités des deux accusés. Pour lui, Grégory Baudin est "un vétéran du cambriolage" , rodé en la matière mais sans jamais s’attaquer aux personnes. "Monsieur Hoyoux, c’est quelqu’un de renfermé, qui a mis toutes ses émotions dans un sachet et l’a fermé avec un nœud" , faisant référence au rapport de l’expert-psychiatre Schena évoquant entre autres son enfance.

«On va là pour voler, pas pour tuer»

La veille des faits, "on a faim, on a froid et on élabore un plan. Et ce plan, il est très simple: on va aller là pour voler , résume MeGilissen. L’idée, c’est “on prend puis on s’en va”. Il n’y a rien de factuel dans le dossier qui dit que ce plan-là n’était pas celui de départ, rien ne le contredit si ce n’est des hypothèses. Le temps d’attente, par exemple, démontre bien qu’on ne vient pas pour tuer: ça n’a aucun sens d’attendre 3heures, de prendre le risque qu’il y ait un imprévu, de prendre le risque que madame Lekeu refuse d’héberger Terry et de prendre le risque de se trouver en contact avec un tiers. Et puis, Terry Hoyoux a son sac à dos dehors, avec un couteau, mais il rentre dans la maison désarmé!"

Le vol est organisé (qui fait quoi), planifié (quand, comment) et réfléchi (par rapport à la naïveté, la gentillesse de la victime). La cible est facile, le quartier est idéal, "on n’aura pas de problème" . Et on présume qu’on ne sera pas pris, que la victime ne déposera pas plainte. "Même son fils le dit, que sa maman n’aurait pas porté plainte, qu’on se serait arrangé en famille…"

Une exécution foireuse…

Pour Colin Gilissen, c’est la discussion entre Terry Hoyoux et Anita Lekeu qui fait déraper le plan. Il ne supporte pas ses propos et, si le vol était prévu, le meurtre, lui, est imprévu. L’avocat parle d’une "exécution foireuse: on ne s’est pas muni des “bons” outils, on monte désarmé en haut et quand le dérapage s’opère, on n’est pas prêt parce qu’on ne s’est pas préparé à ça. Si c’était réfléchi, même si c’est cru de le dire, il n’y aurait pas eu besoin de mettre 15coups de couteau: il y avait moyen de faire plus simple et plus rapide. Et puis, on marche dans le sang en chaussettes, on utilise un gant de toilette qu’on laisse là avec ses traces ADN et le couteau aussi, qu’on ne nettoie pas et qu’on remet où on l’a pris. Et on viendrait me dire qu’on a commis un meurtre pour ne pas se faire attraper? C’est impossible, il y a trop d’éléments, trop de preuves.On a un vol qui se fait à deux, un meurtre qui se fait seul."

… par plaie d’orgueil

"Mais quel mauvais dossier! , lance MeJean-Louis Gilissen en prenant le relais. On a tué cette dame pour 450€: ils me les auraient demandés, je les leur aurais donnés."

Arrivé dans le dossier au moment de la reconstitution, il raconte qu’il a demandé à son client pourquoi il niait ainsi l’évidence, ce qui l’a (enfin) fait craquer, avouer. La nuit des faits, "il aurait pu partir mais a continué à l’étrangler, il la tue par plaie d’orgueil. La réalité du dossier, c’est factuellement ça: un vol qui tourne court, qui ne se passe pas comme prévu avec une scène complètement imprévue où monsieur Hoyoux ne supporte pas les reproches qu’il entend et où il tue cette brave dame…"

Pour les deux avocats, on ne peut donc pas retenir la préméditation contre leur client "mais ça ne diminue en rien sa responsabilité" . MeJean-Louis Gilissen a ensuite demandé aux jurés de "faire justice mais faites-le bien: vous avez été de bons jurés, très attentifs, vous devez maintenant être de bons juges" .