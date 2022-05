La défense de Grégory Baudin devant la cour d’assises: «Il n’a jamais porté la main sur Anita Lekeu»

Lors de la reconstitution, qui est la dernière étape de l’enquête, avec 14personnes sur place, on demande à Grégory Baudin de refaire les gestes qu’il a posés la nuit du drame "et tout confirme qu’il n’a jamais porté la main sur Anita Lekeu. Du côté de l’avocat général et des parties civiles, on évoque aussi le fait qu’il aurait pu prévoir que cela tournerait comme ça. Mais non! Ils ont volé plusieurs fois ensemble et Terry Hoyoux n’a jamais fait preuve de violence."

Il aurait pu comparaître libre

Pour MeToussaint, seuls sont donc avérés le vol avec effraction (de la voiture), la récidive (Grégory Baudin a été condamné 2fois pour violences, une bagarre et un règlement de compte avec un homme qui aurait eu des gestes déplacés envers une de ses amies, mais jamais pour vols avec violences) et la fraude informatique (le fait d’utiliser la carte de banque de la victime à la station-service d’Aische-en-Refail).

"Monsieur Baudin n’a rien à faire sur le banc ici , a insisté son avocat. Et s’il avait respecté ses conditions (NDLR: il avait été libéré conditionnellement pendant l’enquête) , il aurait comparu libre. Dans ces cas-là, face à un accusé libre, les jurés, souvent, se disent qu’ils vont y regarder deux fois plus attentivement" , les enjoignant donc à le faire.

MeSandrine Thirion, l’autre avocate de Grégory Baudin, est allée dans le même sens: le plan de base était un vol, son client n’avait jamais commis de violences avec Terry Hoyoux auparavant et il n’aurait pas pu se désolidariser des actes posés par lui puisqu’il les ignorait. "Gardez à l’esprit de juger comme vous voudriez être jugé ou comme vous voudriez qu’on juge votre fils" , a-t-elle conclu en s’adressant au jury.