BioWanze veut se diversifier encore davantage d’ici à 2030

"Le blé fourrager est présent en quantité suffisante en Belgique, en France et en Allemagne où nous nous approvisionnons, mais les prix se sont envolés, constate Pierre Étienne, directeur du site mosan. On parle ici d’une augmentation de plus de 50%en six mois. La tonne se situe actuellement entre 300 € et 400€. En novembre, bien avant le début du conflit en Ukraine, nous nous étions déjà interrogés en constatant qu’elle avait franchi la barre des 200€."

Lorsqu’on sait que l’usine wanzoise utilise quotidiennement plus de 2000 tonnes de blé pour produire en 24heures 850 m3d’éthanol, on se dit qu’il y a de quoi surveiller les cours de la céréale avec une certaine anxiété.

"Comme le prix de l’éthanol a aussi augmenté, nous restons rentables, poursuit Pierre Étienne. Un mètre cube d’éthanol coûte aujourd’hui un peu moins de 1000€, contre 600 € il y a un an. Néanmoins, la situation est très instable. Ce qui n’est jamais agréable, même s’il faut relativiser par rapport à ce que vivent les populations victimes de la guerre. Actuellement, nous parvenons à traverser cette crise sans devoir arrêter nos activités. Mais qu’en sera-t-il de notre balance économique dans trois mois?"

Dans ce contexte difficile, BioWanze dit vouloir renforcer sa position d’acteur de transition face aux crises énergétique et alimentaire. Si l’entreprise du groupe Südzucker produisait à ses débuts en 2009 du bioéthanol, du gluten (pour la fabrication de pâtes et en buiscuiterie, et l’alimentation de petits animaux de compagnie), ainsi que le ProtiWanze (aliment protéiné et liquide pour les porcs et vaches), elle a diversifié sa production depuis 2020.

50emplois directs supplémentaires

Elle fabrique désormais des protéines naturelles de blé utilisées dans les recettes véganes ou végétariennes (les hamburgers végétaux, par exemple) ou encore du CO2 liquide. Ce gaz carbonique est produit naturellement lors de la fermentation du bioéthanol et est notamment utilisé dans le secteur belge des boissons pétillantes. Ainsi, 65000 tonnes de CO2 sortent chaque année de l’entreprise wanzoise.

"D’ici à 2030, nous voulons encore accroître notre diversification, ajoute le directeur. Ce qui devrait générer la création de plus de 50emplois directs supplémentaires. On peut aussi espérer que cet accroissement aura aussi un impact sur les emplois indirects. Aujourd’hui, nous employons 164personnes (contre 125 à nos débuts), et nos activités génèrent plus de 850emplois indirects, sans compter les agriculteurs."

Le second grand défi auquel BioWanze veut faire face, c’est l’indépendance énergétique. Construite depuis juin 2021, la deuxièmechaudière biomasse sera opérationnelle en 2023. "90% de l’énergie consommée sur notre site sera verte, issue de biomasses certifiées renouvelables et locales. La part d’énergie fossile (gaz naturel) chutera de 35% à 10%" , rappelle Guy Paternoster, le CEO de la Raffinerie tirlemontoise.

Contrairement à la première chaudière biomasse alimentée en son de blé, cette nouvelle infrastructure, dont le coût total sera de 50millions€, fonctionnera au bois (plaquettes de bois, pellets, miscanthus). BioWanze envisage aussi d’explorer aussi la piste du bois scolyté.