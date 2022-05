C’était cette fois au tour de l’expert ADN, Angelo Abati, d’exposer ses analyses et ses conclusions. En tout, 23pièces à conviction ont été examinées et comparées avec le profil génétique des deux accusés et de la victime.

Plusieurs éléments comportaient le profil génétique d’une femme, à savoir Anita Lekeu, comme un prélèvement effectué sur un jeans mais aussi sur la lame d’un couteau. "Nous pouvons dire avec certitude qu’il s’agit bien de sang humain" , a précisé l’expert.

Le profil génétique d’un homme, en l’occurrence Terry Hoyoux, a également été relevé sur la victime et sur une basket.

Un mélange du profil génétique de trois personnes, dont Terry Hoyoux et la victime, a aussi été retrouvé sur un gant de toilette et sur une chaussette. Ce même mélange est également identifié sur le manche d’un couteau.

L’ADN de Grégory Baudin n’a, par contre, été retrouvé sur aucune des pièces à conviction examinées.