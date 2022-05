Me Wilmotte: «Les accusés se contentent de sauver leur peau»

L’examen du dossier et les auditions des témoins sont désormais terminés. L’heure est désormais aux plaidoiries. Ce sont les avocats des parties civiles, MeAlexandre Wilmotte et MeAudrey Lamy, qui ont débuté lundi en fin de matinée. C’est d’abord la bonté, qui caractérisait Anita Lekeu, qui a été mise en avant. "Sa nature de femme aimante, sa volonté d’aider font que, naturellement, elle ouvre la porte à Terry Hoyoux. La mort entre et elle ne le sait pas encore. Elle accueille celui qui l’appelle “Mamy”" , explique MeWilmotte.