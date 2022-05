Fexhe-le-ht-Clocher : de l’art, dans leur maison et leur jardin

Leur vaste maison de Roloux est depuis devenue l’écrin de leurs expos éphémères de la No Name Gallery, avec de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la céramique, des bijoux… Et cette année, c’est la troisième édition, baptisée Spring22 . Avec une grande nouveauté: en plus d’investir la pièce de vie du couple, l’atelier de Carine, le bureau de Frédéric, les halls, la bibliothèque et une pièce de l’entresol, l’art se retrouve aussi au jardin.

On y découvre les œuvres de Kalbut DSGN, Brigitte Danse, Alexandre Forceille, Sandrine Bouleau, André Englebert, Véronique Roland et Dominique Deruisseau. En intérieur, on retrouve les bijoux de Jacqueline Hock et ceux de Dominique Thomas, les peintures/illustrations et les sculptures de Fred Noens, les photos d’Harry Fayt (repéré par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il a été choisi pour représenter la Belgique au niveau mondial dans les cinq prochaines années et exposera ainsi aux quatre coins de la planète), les sculptures à base d’objets trouvés associées à des figures de bronze de Marcel Taton, les œuvres street art de Florkey ou encore les peintures et dessins de Robert Alonzi.

"Comment j’ai sélectionné ces artistes? C’est bien simple: ce sont des gens dont j’aime le travail. Des amis pour certains, des coups de cœur pour les autres donc toujours une histoire de cœur" , résume Carine Joiris, qui expose aussi ses tableaux pour l’occasion.

En tout, donc, 15artistes et autant d’univers à découvrir librement en un seul lieu, dedans et dehors, pendant encore deux week-ends (ou sur rendez-vous à un autre moment) ce mois-ci.

«Spring22» de la No Name Gallery, jusqu’au 22mai: les samedis 14 et 21mai et les dimanches15 et 22mai de 14 à 19h ou sur rendez-vous. Rue de Lexhy, 173 à Roloux (Fexhe-le-Haut-Clocher). 0478/745347, www.noname-gallery.com