Avec les mains, de la terre à la sculpture

L’ASBL Vivre-Stira et la Maison de la poésie se sont associées pour proposer ce moment de contact intime avec un des quatre éléments qui régissent notre Terre mère. Cinq céramistes en herbes ou confirmés ont répondu au rendez-vous. Clara Di Verde et Claudine Bodson les ont accueillis et les ont pris sous leurs ailes pour les accompagner dans leurs envies créatives. La place est faite à l’imagination, à l’inspiration, à la personnalisation. Chaque œuvre modelée de ces mains est unique et constitue le miroir d’une émotion ressentie sur le moment ou d’une inspiration piochée dans les livres mis à disposition.

Le thème proposé est celui du "corps à cœur", de ce que l’humain peut-être à l’intérieur comme à l’extérieur. Les idées fusent et les doigts pétrissent. Colombin, plaque, pitching, masse, engobe… sont autant de techniques enseignées par Clara et qui influenceront le travail des céramistes du jour.

À leur disposition, différents outils mais surtout une argile exceptionnelle, la terre Wagner, produite à Beyne-Heusay, très réfractaire et supportant aisément les chocs thermiques, bien mieux que la traditionnelle terre utilisée en poterie.

Cette journée et celle qui se profile au mois de juin pour la cuisson des réalisations sont de celles qui favorisent le vivre ensemble, la collaboration et la convivialité. Ce que souhaitent non seulement l’ASBL Vivre-Stira mais aussi la Maison de la poésie, porteuse de valeurs humaines et culturelles.

La coopérative Stira organise un crowdfunding afin d’aménager ses ateliers (ajout d’un poêle et création d’un accès PMR). Vous pouvez les aider en consultant le lien suivant: www.crowdin.be/fr/projet-crowdfunding/vivre-stira-asbl