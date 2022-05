Une fois chaque enfant installé, le propriétaire de ce "Petit Rallye" passe auprès de chacun d’entre eux afin de récolter le bon qui donne droit au tour de manège.

Roger Kisselstein, c’est ce forain amaytois qui, l’année dernière, avait annoncé sa retraite. Oui, c’est bien lui. Jusqu’au dimanche 15 mai, il s’est installé sur la foire de printemps à Amay, dont c’est le grand retour après deux années d’absence pour cause de pandémie " Je suis ici avec mon petit carrousel, explique-t-il. " Car, j’ai revendu mon plus grand."

Toutes celles et ceux qui l’ont bien connu, très jeune déjà, ont eu l’agréable surprise de le retrouver sur la Grand-Place amaytoise. " Finalement, j’ai décidé de continuer à travailler, avec mon petit carrousel cependant, qui est facile à replier. Je me voyais mal arrêter complètement mon activité professionnelle et rester ainsi sans rien faire. Et puis, tant que j’ai la santé…"

Aujourd’hui, cela fait 52 ans que Roger Kisselstein est installé sur cette foire du printemps à Amay. " Cette année, un folder a été édité avec des bons de réduction sur absolument tous les métiers forains. En ce qui me concerne, c’est comme à Statte, à l’achat d’un certain nombre de bons, il est possible d’en obtenir gratuitement."

Roger Kisselstein l’avoue: pour les forains, tous ces bons de réduction sont importants. Cette foire du printemps amaytoise est historique: elle était déjà organisée lorsque les briquetiers de la commune revenaient de leurs "campagnes de briques", à l’étranger.