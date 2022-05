PIWACY 2020-21: première étape dans la réalisation d’un réseau de pistes cyclables

Ce sont les prémices d’un futur réseau de voies cyclables àWaremme. Dans le cadre de l’appel à projets Commune pilote Wallonie cyclable (Piwacy) 2020-2021, le dernier conseil communal votait pour le lancement de l’appel qui permettra la désignation d’un auteur de projet. Celui-ci sera chargé de l’étude pour la réalisation des trois projets favorisant le vélo priorisés par la Ville. "C’est la première fois qu’on participe à cet appel à projets de la Région wallonne , indique l’échevin de la Mobilité, Julien Humblet. Le processus suit son cours. Là, on cherche un bureau d’étude pour la réalisation de pistes cyclables. C’est ici une première étape dans la constitution de notre réseau cyclable, surtout avec l’évolution du projet Matexi et la future pénétrante du Fond d’or vers la gare pour la relier au zoning. Ensuite, on poursuivra ce développement en fonction de nos possibilités budgétaires et en répondant à d’autres appels à projets. On devra également intégrer cette dynamique dans les projets de développement urbains à venir."