Le triathlon de Huy en partance pour Amay?

Wanze?Difficile. Amay tient la corde

L’homme a pris son bâton de pèlerin pour trouver une alternative dans des communes voisines où assurer un circuit fermé pour la partie cycliste de l’épreuve.Deux pistes se présentent à lui. L’une à Wanze. "Mais le trajet nous impose d’obtenir les autorisations des communes de Wanze, d’Andenne et de Héron, ce qui s’annonce très compliqué" , considère Luc Bodet.

L’autre piste, menant elle à Amay, semble plus chaude avec l’avantage de pouvoir garder la date du 11septembre déjà "bloquée" à l’agenda belge des triathlons. "Cela correspondrait avec la journée sans voiture qu’organise annuellement la Commune d’Amay avec l’avantage de répondre ainsi plus facilement à l’obligation du circuit fermé à la circulation.Des contacts sont en cours. Moi qui habite face au lac de la Gravière, j’aurais apprécié que la partie natation s’y déroule.Mais, le site fait l’objet d’une protection naturelle."

Seul bémol de la solution amaytoise, elle n’autorisera qu’un triathlon en mode "sprint" (750mètres de natation; 20kilomètres à vélo; 5kilomètres de course à pied), là où l’option wanzoise offrait la possibilité de maintenir la distance olympique proposée à Huy durant les dix premières éditions (1500mètres de natation; 40kilomètres à vélo; 10kilomètres de course à pied). "Ce serait déjà néanmoins une belle alternative que d’organiser notre triathlon à Amay. On peut aussi mettre la piste wanzoise au frigo pour plus tard."

Deadline fin mai

Il reste au club Puissance Huy’T à ficeler la chose avec les autorités amaytoises visiblement enthousiastes (voir ci-joint). "Disons que notre triathlon 2022 est maintenu à l’agenda mais avec un point d’interrogation. On ne le fera pas si je n’ai pas toutes les autorisations pour fin mai. À Ben-Ahin, forts de nos éditions précédentes, cela prend un mois de préparatifs.Mais organiser un triathlon sur un nouveau site, il faut au moins trois mois pour dessiner le parcours, etc." , termine Luc Bodet.