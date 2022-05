Le personnel réuni autour d’un barbecue

Jeudi, la fête du personnel s’est en effet déroulée sous un chapiteau monté sur le site de la plaine. Au programme, tout d’abord, un repas, non plus composé de mets hivernaux mais d’un barbecue. Une idée provenant d’un membre du personnel administratif. Par contre, ce qui n’a pas changé, c’est que ce sont toujours les élèves de l’école située à Amay le "Chêneux" qui se sont occupés de la préparation et de la cuisson du barbecue, du service en mode buffet et du dessert.

Les arrivées et les départs de l’administration

Avant que chaque convive ne soit invité à être servi, Marinette Van Eyck, échevine, a pris la parole. Elle a essentiellement évoqué les départs et les arrivées de personnel au sein de tous les services communaux. Les membres du personnel de la maison de repos et de soins "Les Jolis Bois" ont été particulièrement remerciés et applaudis pour avoir traversé la période Covid sans trop d’encombre. Juste après le dessert, les élèves du Chêneux et leurs professeurs ont été félicités, remerciés et applaudis pour l’excellent barbecue. Les élèves ont reçu du chocolat tandis que les professeurs ont reçu une bonne bouteille de vin. Ensuite, une partie de la plaine s’est transformée en piste de danse.