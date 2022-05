La Régie est dans le rouge

Les deux années de Covid et de confinements successives ont mis à mal la Régie communale autonome de Héron. Elle qui gère le hall des sports et les salles communales. Son trésorier, Dominique Delcourt, n’a pu que le constater lors de la présentation des comptes. "Le chiffre le plus spectaculaire, c’est le déficit" , a-t-il reconnu. Un déficit qui s’élève à 55400 €.Ce que le trésorier peut expliquer. La raison la plus marquante? En 2021, la Régie a un manque à gagner de 30000 € sur la location des salles communales et des différentes salles du hall des sports. "C’est une rentrée financière perdue très importante." Et il ajoute: "2021 est une année cata pour les locations. Pendant 7 à 8 mois, toute activité a été impossible. Si le hall des sports a un peu repris en septembre, on n’a rien eu dans les salles." Autre explication: les frais en termes de personnel ont augmenté car la Régie a engagé deux saisonniers pour faire l’entretien des chemins de promenade.