La MJ de Vyle-Tharoul allumera le feu ce samedi

La tradition sera respectée ce samedi 7 mai à Marchin. Les membres de la Maison de jeunes de Vyle-Tharoul allumeront le grand feu dès 21h30 au terrain de foot, rue du Parc. "On se réjouit de retrouver les gens du village et de relancer nos activités, confie Arnaud De Lamotte. On va pouvoir renouer le contact et retrouver cette ambiance de village conviviale. Le grand feu marque toujours le début des festivités estivales." Les deux dernières années, le grand feu de Vyle, comme beaucoup d’autres, était tombé à l’eau, la faute au Covid. La fête sera donc d’autant plus belle samedi et les jeunes comptent bien rattraper le temps perdu. Mais qu’on se le dise, on ne réinvente pas la roue. Au programme: retrouvailles, foodtruck, animation musicale et bar ouvert évidemment. En janvier dernier, ils avaient ramassé les sapins en prévision du bûcher. "On aura clairement assez pour faire un événement réussi, annonce le jeune marchinois. On a également des entrepreneurs de la région qui sont venus déposer leurs déchets verts." La soirée débutera à 20h30 et se poursuivra avec Dj Tin’s. Un rendez-vous qui se vit en famille ou entre amis et qui ne se manque pas.