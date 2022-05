La fin du Nandrin Festival?

Et pour la suite? Pas encore de décision ferme et définitive. Mais un festival grand format, sur trois jours, sur la place de Nandrin, avec une telle logistique et une telle programmation, c’est terminé. "Sous cette formule, en effet, ce ne sera plus possible. Trop lourd, trop risqué financièrement. Mais on pourrait revoir la formule, faire quelque chose de plus light, avec de moins gros artistes, peut-être dans une salle, peut-être plus au printemps… On va étudier ça." C’est que le Covid a coupé les ailes de l’organisation et qu’entre-temps, l’ASBL HDB Productions s’est diversifiée dans d’autres événements locaux qui fonctionnent bien: le grand feu, la brocante du dimanche, des soirées à thème…