Coup de Théâtre de retour sur les planches

Une accroche faimoise

Au hasard du spectacle "Orpheus" programmé au Trocadéro de Liège fin 2021, avec notamment Virginie Oger et David Lebeau (comédiens de la troupe), Bernard Boxus émet l’idée de "relancer le théâtre" et contacte même de potentiels nouveaux comédiens, le soir même. La troupe renaît. Et se structure de manière plus spécifique, à la demande de la FédérationNationale des Compagnies Dramatiques (FNCD), même si elle n’a rien de dramatique dans son répertoire de comédies. "Nous avons cherché et trouvé une pièce originale qui devrait régaler comédiens et spectateurs, se réjouit Bernard Boxus. On revient de loin mais tous les comédiens sont impliqués depuis le début des répétitions, en janvier" .

De nouveaux comédiens

Une équipe motivée, de nouveaux comédiens bien intégrés pour épauler les "anciens" de Coup de Théâtre. À l’image d’Alain Heer qui n’avait pas envisagé de monter sur les planches avant sa future (et très proche) retraite. "Je suis un peu surpris mais c’est excellent pour exercer ma mémoire avant la retraite ", confie le néocomédien dans un rôle de (dé)composition "pourtant sérieux" .

Un seul regret, et de taille pour le metteur en scène, c’est que malgré sa volonté de conserver une attache villageoise, à Faimes ou à Les Waleffes, et pour des raisons évidentes de logistique ou de disponibilité, les représentations n’auront lieu ni au château de Waleffe, ni à la salle La Forge, ni à la salle Patria de Faimes mais, paradoxe, à la salle Patria de Thisnes, sur la commune de Hannut. Les répétitions ont débuté sur scène ce mardi. À déguster très bientôt, sans modération.