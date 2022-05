Service citoyen  : une solution pour nos jeunes et nos Communes

La Ville de Huy sensibilise et informe depuis plusieurs années. "C’est important et intéressant de donner une visibilité à ce programme, débute Adrien Housiaux, échevin de la Jeunesse. On en fait la publicité via InforJeunes et La Mézon. Actuellement nous en sommes au stade 2, c’est-à-dire communiquer sur le service. Nous ne proposons pas encore de prendre des jeunes pour une période de 6 mois au sein de notre administration. Ce n’est pas qu’on ne veut pas aller plus loin dans la démarche mais on a déjà une politique très intense par rapport à tout ça, notamment avec les articles 60."

À Marchin, la machine est bel et bien en marche depuis un moment. Chloë Maréchal avait fait son service citoyen auprès du centre culturel Oyou et, cerise sur le gâteau, elle avait été engagée comme animatrice jeunesse après sa période de 6 mois. "Le secteur culturel s’était vite révélé comme une évidence pour moi mais je n’avais aucune expérience. Je faisais de bons entretiens d’embauche mais qui n’aboutissaient jamais, confiait la jeune femme de 26 ans. Évidemment, le Covid a compliqué encore plus les choses et après 1 an et demi passé au chômage, je me suis lancée pour le service citoyen. Je n’avais rien à faire, rien à perdre et je cherchais de premières expériences immersives." Une formule qui profite ainsi à tous.

D’autres Communes en revanche n’ont pas encore passé le cap. Waremme, Wanze, Engis ou Burdinne ont eu une première réunion mais rien encore de concret. Même constat du côté d’Ouffet qui a cependant bien envie de relancer l’idée. "Nous avions eu une rencontre en 2019 ou 2020. Je pense en tout cas que c’était avant le Covid, se rappelle Arnaud Massin, échevin de la Jeunesse. On n’a plus bougé depuis mais finalement c’est très bien de remettre ce sujet au goût du jour pour qu’on se replonge dedans." Pas étonnant puisque le service citoyen a déjà fait ses preuves dans d’autres communes voisines en termes d’émancipation de la jeunesse, de cohésion sociale et de renforcement du vivre ensemble.