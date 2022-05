Plan de mobilité: on installe des ralentisseurs dans plusieurs rues à Héron

Le bourgmestre Éric Hautphenne l’a précisé jeudi soir aux conseillers communaux: la Commune n’a pas attendu l’approbation du plan de mobilité par le conseil communal (c’était en juillet dernier) pour déjà lancer plusieurs aménagements. En matière de sécurité routière ou encore de mobilité avec, notamment, la réouverture de certains sentiers oubliés.

Là, les premières actions du plan communal de mobilité sont lancées. Avec des aménagements aux entrées de village sur lesquels les conseillers communaux se sont penchés jeudi soir. Ils ont ainsi validé l’installation d’un dispositif surélevé à la rue des Brûlées. "A chaque fois, on laisse 3,50 mètres pour que les machines agricoles puissent passer.Avec des potelets à mémoire de forme , explique Luc Viatour. Si on les écrase, ils reprennent leur forme." Et il ajoute: "Mais il ne faut pas s’amuser à rouler dessus car à un moment, ils ne s’en remettront pas…"

Les potelets ne sont pas disposés l’un en face de l’autre, ils ne sont que sur un seul côté. "Il y aura un dispositif de porte, avec une végétation souple mais haute pour que l’automobiliste qui entre dans le village n’ait pas une vision claire ce qu’il a devant lui." Un autre dispositif surélevé est aussi prévu à la rue d’Envoz, avec chicanes.

On va aussi revoir le sens de priorité rue Saint-Martin et rue Vanal, à Héron. La priorité de passage rue Saint-Martin, au niveau du coussin berlinos, est instaurée: les véhicules qui sortent de l’agglomération (donc, ceux qui vont vers la rue de Burdinne) sont prioritaires par rapport à ceux qui y entrent. Même chose rue Vanal, àWaret-l’Evêque, aussi au niveau du coussin berlinois (encore à installer): les véhicules qui sortiront du village pour aller vers Burdinne seront prioritaires.

Sécuriser la traversée de Waret

L’an dernier, la Commune a posé deux bandes colorées en bordure des rues Pied du Thier et Docteur Beaujean; des bandes cyclables suggérées pour aider le cycliste sur les chaussées mais aussi pour attirer l’attention des autres usagers sur la présence de cyclistes. Ces aménagements sont des tests qui pourraient être étendus à d’autres voiries. "Prochainement, nous proposerons la création de deux bandes cyclables séparées de la voirie sur 1300 mètres de la rue Jottée entre Couthuin et Héron." Ce qui facilitera la liaison entre le centre du village de Couthuin et le centre de Héron et Lavoir.

La traversée de Waret-l’Évêque a été mise en 50 km/h; la Commune vient aussi de recevoir les plans de la sécurisation des abords de l’école et de la traversée de la chaussée "que nous sollicitons depuis longtemps" , explique le bourgmestre. Des travaux qui devraient être réalisés cette année.