On échange graines et outils samedi

Les organisateurs s’entoureront de plusieurs partenaires pour proposer des animations gratuites à divers stands.Ainsi, on pourra échanger des graines, plantes, outils et livres de jardinage (Amay en Transition), affûter ses outils de jardin et recevoir des conseils jardinage (Cercle horticole d’Amay), consulter la bibliothèque du jardinier (Nature & Progrès), participer à des animations ludiques du Jardin Ressources d’Intradel et s’informer sur les moyens de préserver la biodiversité à Amay (Projet Kick). Le public pourra également suivre une guide nature dans une balade à la découverte des plantes sauvages comestibles avec, en bonus, une dégustation de préparations de cuisine sauvage.Enfin, trois exposés seront assurés par Alain Dirick, formateur à l’IFAPME, sur la permaculture, les engrais verts et l’agroforesterie.