Dix balades pour un deuxième festival, ce samedi

Cette année, ce samedi, retour à la formule initiale avec une proposition d’une dizaine de balades guidées sur différentes thématiques. Les guides? Ce sont des agents du DNF (le département de la nature et des forêts), des membres des associations locales, des guides que l’Office du tourisme connaît. Tous ont en commun une passion pour l’environnement et une connaissance de la région. Les thèmes, eux, "varient en fonction du guide" , note Rahil Hamdi.

À pieds et à vélo

Les guides évoqueront ainsi avec les amateurs de balades la gestion de la forêt, les plantes comestibles, le patrimoine bati comme le petit patrimoine, les traces des animaux, les arbres remarquables. Landart proposera aussi une balade cueillette. Il y aura également deux balades proposées par l’association des chemins du rail qui sera là pour encadrer les cyclistes. Pour ces deux balades-ci, les participants devront cependant amener leur propre vélo.

La journée, qui démarrera dès 10h, ne se limitera cependant pas à des balades. Il y aura aussi des conférences (comme celle sur "Les histoires d’un poète cycliste") mais aussi des animations pour les enfants. "La Teignouse propose ainsi un atelier sur les galets. Les enfants découvriront les galets qu’ils pourront décorer. Soit pour en faire un galet qui voyagera ou bien pour en faire une œuvre éphémère. Il y aura d’ailleurs aussi une balade pour les 4 à 12 ans durant laquelle ils récolteront ce que la nature peut offrir."

La journée est proposée aux grands comme aux petits, aux familles ou aux personnes seules.Et les balades seront accessibles à tous, elles ne seront dès lors pas trop longues. Celles prévues pour les enfants de 4 ans feront deux kilomètres. Les autres, entre 2 et 4 kilomètres selon la thématique. "Ce n’est pas du sport, mais c’est une balade avant tout guidée, informative" , souligne l’employée de l’Office du tourisme. Et les balades à vélo?Elles, elles feront entre 5 et 8 kilomètres.

Des bières locales et des cupcakes

Chaque balade sera proposée à partir de l’Office du tourisme.Avec une première dès 10h. Il est préférable de réserver sa participation en téléphonant à l’Office du tourisme. "C’est 2€ par personne par balade guidée; mais c’est gratuit pour les participants en dessous de 12 ans."

L’Office du tourisme a bien fait les choses, il a pensé à ceux qui, au retour de leur balade, auront faim et soif. "Il y aura un petit bar avec des bières spéciales ultra-locales , précise Rahil Hamdi. On a ainsi invité un producteur de Hamoir, un de Poulseur et un de Comblain." Et les employées de l’Office du tourisme, elles, se chargeront de préparer des cupcackes… sur le thème de la nature alors qu’un food-truck d’Anthisnes sera présent. Et si le soleil est de la partie, ce sera encore mieux.

Info et réservation au 086/38 94 43