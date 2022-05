Cinquante sépultures classées parmi les quelque 4000tombes des cimetières de Clavier

"L’idée, c’est que certaines tombes soient classées pour que la Commune se charge de leur entretien pendant une période de 30ans si la famille ne s’occupe plus (et ne paye plus) la concession" , a précisé l’échevin des Cimetières, Alain Huppe (IC).

Sont considérées comme SIHL selon le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les sépultures qui présentent un intérêt historique (un défunt qui a joué un rôle culturel, artistique ou économique dans son village ou dans le pays), artistique (qualité architecturale), paysager (monuments créant l’identité visuelle du cimetière), technique (utilisation de matériaux inhabituels) ou social (sépultures des personnages ayant eu des activités, des professions ou des fonctions constitutives de la société de la localité). Ce dernier critère brasse très large puisqu’il peut englober des élus locaux, des instituteurs, des accoucheuses, des prêtres, des mineurs, des soldats, des victimes de guerre, des membres de communautés religieuses ou culturelles ou encore des représentants du folklore, etc.

À Clavier, Thibaut Constant, employé responsable de la gestion des cimetières, s’est attelé à la tâche durant trois ans. Après avoir lancé un appel via différents canaux de communication, il a dressé une liste de 50 sépultures, sur base de témoignages récoltés durant trois ans. C’est cette liste qui a été approuvée à l’unanimité par le conseil communal. "D’anciens bourgmestres ou des curés figurent par exemple dessus, tout comme un fabricant de peinture qui a créé les couleurs pour Salvador Dali" , a ajouté l’échevin. "Mais il s’agit bien d’une liste non exhaustive, elle peut encore évoluer" , a insisté le bourgmestre Philippe Dubois (IC), en réponse à des questions formulées par les membres de l’opposition Annie Luymoeyen et Agnès Paris (Ensemble).