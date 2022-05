À Crehen, le début de la saison de la cueillette des fraises est prometteur

En déambulant dans un de ses champs de la rue de Namur à Crehen (Hannut), Vincent Mazy, patron de la société Vanova, a le sourire.

Les Saints de glace, attendus de mercredi à dimanche prochain, ne devraient pas venir perturber cette année les activités de ce fils d’agriculteur qui s’est lancé dans la culture des fraises "il y a 25 ans" . Et qui a rapidement grandi pour devenir le plus gros producteur de l’arrondissement Huy-Waremme.

"Notre production s’étend sur 5hectares. Les fraisiers sont plantés en pleine terre, dans des serres-tunnels qui font office de protection face aux conditions climatiques parfois particulières en Belgique. Nous cultivons deux variétés: la Darselect et la Florentina. La première est plus sucrée et hâtive, et sa cueillette s’étend de mai à fin juin. La seconde est très ferme, même arrivée à maturité.Sa couleur est alors d’un rouge profond très foncé. Elle se garde plus longtemps que les autres variétés. Sa cueillette s’étale de juin à septembre."

S’il préfère taire la quantité de fruits cueillie sur une saison, Vincent Mazy précise: "Entre une très bonne année et une très mauvaise, il peut y avoir une différence de 30% en termes de volume."

Ses fraises, Vanova les écoule pour moitié dans son point de vente, rue de Namur, dans deux chalets, et chez quelques revendeurs de la région. L’autre moitié est exportée vers la société française Fruits rouges & Co basée entre Saint-Quentin et Reims.

«De fidèles cueilleurs de la région»

"Nous pratiquons les mêmes prix que l’an dernier" , précise encore Vincent Mazy, dont le secteur d’activité est relativement épargné par la hausse des prix énergétiques ou des matières premières. "Nous ne chauffons pas nos serres, Le prix des plateaux en bois a, lui, augmenté de 20% et celui des raviers en plastique a aussi cru. Mais il nous restait du stock de 2021. C’est surtout pour 2022 que nous risquons d’être impactés" , précise Vincent Mazy, tout en saluant deux cueilleuses. "Nous travaillons avec une équipe qui nous est fidèle depuis de nombreuses années.Les cueilleurs, à la tâche dès 6 heures du matin, proviennent tous de la région."

Et lorsqu’il s’agit de former une éventuelle recrue, le producteur n’est pas le meilleur formateur.

"Je ne perçois pas les nuances, et ne vois donc pas toujours si une fraise est réellement prête à être cueillie, car je suis daltonien."

Avouez que c’est le comble pour un producteur de fruits rouges!