Villers se met en mode «40-45» ce week-end

Un camp allié derrière l’administration

Cette première que l’on doit au comité culturel local en collaboration avec la Commune de Villers-le-Bouillet débutera vendredi à midi avec l’installation d’un camp militaire à l’arrière de l’administration communale et à l’initiative d’unFizois habitué des mises en scène du genre. "En tant que bénévole au comité culturel et membre de l’Utah Remember Group, j’ai proposé ce week-end commémoratif avec reconstitution d’un camp allié, confirme Jean-François Deneumostier. Il y aura des tentes des différents corps d’armée anglais, américain et belge dont la Brigade Piron et les Chasseurs Ardennais de 1940. L’Armée secrète sera également représentée.Il y aura un poste de commandement et plusieurs véhicules dont un side-car et un tri-car."

Un défilé dimanche matin

L’entrée au camp est de 2 € (gratuit pour les moins de 12 ans), et les Villersois auront aussi l’occasion de voir les reconstituteurs en mouvement, dimanche à 10h, à l’occasion d’un défilé qui fera une boucle dans le village. "Les véhicules seront accompagnés d’une fanfare et d’une cornemuse, promet Christelle Delhaise, la secrétaire du comité culturel villersois. À ce stade, nous avons enregistré 45 inscriptions de participants au camp." Celui-ci sera accessible samedi de 9h à 19h, et dimanche de 10h à 16h.

Toujours samedi, une marche du souvenir (5 et 10 km) marquera également l’événement.Il sera demandé 5 € d’inscription (gratuit pour les personnes en uniforme et les enfants de moins de 12 ans). "En soirée, nous aurons le bal de la victoire à partir de 20h avec les Satin Doll Sisters qui reprendront des classiques de l’époque, et ensuite un DJ à 22h" , complète Christelle Delhaise.

Et des expositions

Tout le long du week-end, la salle des mariages de l’administration communale abritera une série d’expositions sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Avec des prêts du Musée des Chasseurs Ardennais, une collection privée de costumes de la police et de la gendarmerie, ainsi qu’une large évocation de l’Armée secrète à Vyle-Tharoul et son célèbre Maquis de Bagatelle. Le dessinateur Matthieu Gauthy donnera, pour sa part, un aperçu de planches d’une future BD sur le bombardement de Huy. "Si nous dégageons des bénéfices de ce week-end, ils seront redistribués à une association en soutien à l’Ukraine" , termine la secrétaire du comité culturel.