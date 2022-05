Une journée inclusive qui donne le sourire

Chaque année, Fokapana est un succès. Cette neuvième édition n’a pas failli à la règle. Et pour Éric Dubois, l’organisateur, c’est important. " On donne du temps à des publics différents. Pour moi, on peut faire toutes les activités que l’on veut, avec n’importe quel public. Il faut simplement s’adapter ." Entouré de sa famille, il a donc permis à de nombreuses personnes en situation de handicap, physique ou mental, de passer du bon temps autour d’ateliers divers: sports de combat, jeux en bois, travail du cuir… Il y en avait pour tous les goûts. Les sourires sur les visages n’ont fait que confirmer la réussite de l’événement.

À la fin de cette journée inclusive et conviviale, Éric s’est vu offrir une médaille, et pas n’importe laquelle. La Société Française d’Encouragement au Bien l’a en effet décoré pour son travail au service des publics différents. Celui qui gère les ateliers Nature pour tous de Natagora, s’est montré ému face à cette reconnaissance, bien méritée étant donné son investissement dans cette noble cause. Du rire aux larmes, il n’y avait qu’un pas…