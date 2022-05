Une colère, difficilement contrôlable

La jeune hutoise est plutôt réservée. Debout près de son avocat, elle attend qu’on la convie pour évoquer des faits aux antipodes de cette présence discrète. Elle doit répondre de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité. La jeune fille reconnaît une gifle mais pas plus. Ces faits se déroulent le 5 juin 2019 non loin de l’Athénée de Huy. La jeune femme a rejoint la voiture de sa maman. En manœuvrant, celle-ci accroche un véhicule. Alors que la maman dresse un constat, la jeune femme sort du véhicule et insulte la victime. La scène interpelle une dame qui tente de calmer la jeune femme. « Je lui ai demandé de quoi elle se mêlait, explique la prévenue. Et puis elle m’a pris par les poignets et je l’ai giflée. Elle m’a giflée à son tour… »