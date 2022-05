Une carte interactive imaginée par les élèves de 2e secondaire

Qu’on se le dise, Fred et Jamy, de la célèbre émission C’est pas sorcier, n’ont qu’à bien se tenir. De la recherche à la concrétisation, les élèves ont géré de main de maître toutes les étapes du défi lancé par le professeur. "Nous avons également fait visiter Hannut à d’autres élèves de première année, ajoute Patrisia, 13 ans. La carte existe en format papier et en numérique. On peut la retrouver à l’Office du Tourisme et sur le site internet du Tour des Villages de Hannut." De quoi concocter en quelques clics votre prochaine escapade.

Une carte interactive pour chaque village

Autre idée à développer: des quiz pour adultes. Actuellement, seul le niveau enfant est proposé. Des questions plus techniques et plus approfondies seront également rédigées par l’ASBL Le Tour des Villages. Une expérience que vous pourrez ainsi tenter en famille ou entre amis.

Mais le centre-ville n’est que le début d’une longue série. L’objectif pour les élèves est de s’attaquer maintenant aux 18 autres villages que compte Hannut. "C’est un beau travail et merci pour ce que vous avez fait pour la Ville. J’espère que les Hannutois et les touristes seront nombreux à s’essayer à cette carte interactive", félicite Niels’s Heeren, échevin du Tourisme qui s’est d’ailleurs prêté au jeu tout comme l’échevin de la Culture Olivier Lecercq. "Pour être un Hannutois pur souche, je me rends compte que j’ai moi-même des choses à apprendre." Mais l’honneur est sauf, les deux élus politiques ont fait 100% de bonnes réponses. Voilà, vous saurez tout.