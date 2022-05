Une bagarre au couteau rue Saint-Pierre à Huy

D’après plusieurs témoignages, ces bagarres au couteau concerneraient une bande de dealers bien connue des services de police. Le bourgmestre ff hutois, Éric Dosogne, rappelle que la police est en effet confrontée depuis plusieurs mois à une bande organisée implantée sur Huy pour un trafic de drogue, plus spécifiquement sur la rive gauche. "La police est avertie et agit. Plusieurs opérations policières ont été menées ces derniers mois et elles vont se poursuivre", insiste le mayeur.

Dernièrement, trois opérations antidrogue ont en effet été menées coup sur coup par la police locale. La dernière, début avril, a permis l’interpellation de trois personnes, dont une écrouée à la prison, début avril. Cette même bande a également été impliquée dans les coups de couteau mortels portés à un individu dans les toilettes d’un café de la Grand-Place en novembre 2021.