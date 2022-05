La tour rénovée du porche du château de Jehay, à Amay, deviendra un logement

Le château de Jehay, propriété de la Province de Liège depuis 2000, est en chantier de rénovation depuis plusieurs années. Bientôt, c’est à la tour du porche que l’on va pouvoir aussi se consacrer. La Région wallonne vient en effet, à l’initiative de la ministre du Patrimoine Valérie De Bue, de débloquer une subvention de 320.000€ pour restaurer la tour du château, moment classé reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. L’enveloppe budgétaire permettra une remise en état complète de la tour qui deviendra un logement. Les travaux concernent les toitures: la couverture en ardoises naturelles et la charpente seront restaurées. Tout comme les corniches, les gouttières, les tuyaux de descente. Les zingueries seront remplacées et l’égouttage refait. En façades, des travaux de maçonnerie sont prévus. Les linteaux, les seuils, l’encadrement en pierre seront restaurés. On rouvrira une baie. Les menuiseries extérieures et les vitrages seront remplacés. Les façades seront aussi rejointoyées.