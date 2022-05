C’est que, juste avant, la sœur de l’accusé en a fait un portrait peu glorieux. "On n’a pas eu une enfance très facile." Le papa était alcoolique et violent, il y a eu des plaintes. "Après, moi, ça se passait bien avec ma maman et mon beau-père mais avec Grégory, il y avait beaucoup de disputes et il fuguait. Il mentait beaucoup, il était très difficile, très violent avec nous trois, je me suis même retrouvée à l’hôpital et j’ai manqué d’être paralysée. Une fois qu’il a quitté chez ma maman, je n’ai aucune idée d’où et comment il vivait. Il a essayé de reprendre contact avec moi il y a 2-3mois mais je ne veux pas, je ne peux pas lui pardonner tout ce qu’il a fait. Je ne préfère pas le voir."