Désigné comme vendeur par vengeance?

Le dossier démarre par un vol avec violence de 25 grammes de cannabis sur un dealer, du côté d’Amay. La police est appelée à intervenir. Elle interpelle un jeune né en 2000. Son téléphone est saisi et commence à livrer des messages explicites tant sur SMS que sur les réseaux. Il finit par avouer. Cela fait 6 mois qu’il vend du cannabis par 25 gr ou 12,5 gr. Il a démarré en janvier pour clôturer en juillet 2019. Pour l’aider, il a trouvé un étudiant (né en 2000) et qui sert d’intermédiaire. Celui-ci s’approvisionne chez un 3e jeune (né en 97). Cette version, elle ne peut être confirmée par le principal intéressé. Celui-ci n’a pas répondu à la convocation du tribunal. Par contre, elle est corroborée en tout point par celui qui se définit comme l’intermédiaire. Lui ne vendait pas mais allait bien s’approvisionner, à la demande de son " chef" chez le 3e. Ce dernier nie en bloc. " En fait, on me désigne par vengeance. Une fois, j’ai pris 25 grammes chez le dealer et je ne l’ai pas payé, explique-t-il. Il a sans doute voulu se venger en me désignant."