Construite par les syndicats des carriers

«Une place importante dans la vie villageoise»

C’est sous la présidence d’André Werpin que la Maison du Peuple de Moha a été achetée pour 2 millions de francs belges (50000 €) grâce à un emprunt auprès de… Stella Artois. Sa remise à neuf a été assurée par des bénévoles, et l’ASBL a organisé plusieurs activités pour rembourser le prêt et financer les travaux. "Dont une vente de briques qui nous avait rapporté 200000 francs belges et une vente de pigeons à l’initiative de Gilbert Davin et son club colombophile.La salle était pleine.Et le bourgmestre socialiste de Tournai, grand colombophile aux pigeons réputés, nous avait donné un œuf fécondé pour le mettre en vente."

De nombreuses associations et cercles mohatois ont pris leur impulsion à la Maison du Peuple.On pense aux clubs de colombophilie, de football et de pétanque, et à la chanterie des coqs aussi. "Elle a pris une place importante dans la vie villageoise." La salle, avec sa scène, a accueilli des soirées dansantes, des pièces de théâtre, des bals folks… "Elle avait un beau cachet. À une époque, elle avait un balcon qu’on a dû condamner sur imposition des pompiers pour une question de sécurité. Avec ses blasons représentant les outils des carriers, on avait réfléchi à la faire classer. Les vitres en façade de la partie café ont aussi une valeur."