Bouchons sur la rive gauche à Huy: la rue Saint-Martin sera à double sens

Mais clairement, avant d’avoir cette esplanade, il faut passer par la case travaux, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Et notamment en termes de circulation. "On ne s’est pas aperçu tout de suite qu’il y aurait des problèmes de circulation , poursuit le bourgmestre. Il y a eu les congés scolaires." C’est par après, une fois que les écoles ont à nouveau fonctionné que les difficultés sont apparues. La Ville a alors demandé à la zone de police de revoir son ordonnance afin de désengorger les rues Saint-Victor, Saint-Hilaire ainsi que l’avenue des Fossés, là où cela bouchonne aux heures de pointe. "Quand on enfonce un clou quelque part, il fait mal autre part…" , note le bourgmestre.

Alors? Dès lundi prochain, une partie de la rue Saint-Martin (dans le tronçon compris entre la rue de la Caserne et la rue Godelet) sera mise en double sens de circulation. Une décision prise "bien que ce soit limite en termes de largeur de voirie" , concède Éric Dosogne. Le stationnement sera dès lors interdit des deux côtés de la chaussée et la vitesse y sera limitée à 30 km/h. Les automobilistes pourront ainsi rejoindre le carrefour Batta/pont Baudouin via la rue Godelet, sans devoir passer par la rue Neuve.