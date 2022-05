L’expert psychiatre Anthony Schena n’étant pas présent à l’audience, la présidente Myriam Wilmart a lu son rapport.

En résumé, au sujet de Terry Hoyoux, il ne relève aucun trouble mental mais une personnalité antisociale et un risque de récidive élevé. Il ajoute qu’il devrait s’astreindre à des mesures thérapeutiques, comme suivre une psychothérapie individuelle, s’abstenir de consommer des produits toxiques et se soumettre à un plan de réinsertion sociale.

Pour Grégory Baudin, il note aussi une personnalité antisociale et également un risque de récidive élevé.

Mais, à ses yeux, aucun des deux accusés ne relève de la défense sociale.

Entre retard mental léger et moyenne faible

L’expert psychologue Serge Garcet a aussi livré ses conclusions.

Il estime les capacités de Terry Hoyoux "modestes" (entre retard mental léger et moyenne faible) même si celui-ci a une personnalité plutôt narcissique et se voit comme "un grand chef de cuisine" . Il relève également une personnalité antisociale, pas très bien structurée, fort centrée sur elle-même et plutôt immature.

Il dresse un peu le même profil de Grégory Baudin, pour qui les tests l’ont aussi situé "entre retard mental léger et moyenne faible" . Diagnostiqué porteur d’un trouble de l’attention avec hyperactivité alors qu’il était enfant, il s’était retrouvé dans l’enseignement primaire spécialisé de type 3 "pour des enfants caractériels, avec des troubles du comportement" .