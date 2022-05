Ouffet: des travaux pour 120000 € au presbytère

Dans le nouveau tableau des investissements 2022 apparaît aussi notamment une somme de 25000 € pour la rénovation des corniches des bâtiments communaux. "On peut quand même s’étonner qu’elles soient déjà en si mauvais état" , a souligné Benoît Jadin (Agir Ensemble). Autre dossier: celui de la construction d’un hangar (35000 €) de type car port, rue aux Oies, pour le stockage du matériel du service des Travaux.

Plus globalement, le conseiller de la minorité s’interroge sur l’énorme différence entre l’estimation des dépenses extraordinaires de décembre et celle de mai. La modification budgétaire renseigne désormais des dépenses à l’exercice propre extraordinaire pour 1,56 million€. À l’ordinaire, les dépenses ont également été revues à la hausse, à hauteur de 96000 € "à cause de l’augmentation des prix de l’énergie et des salaires" , a précisé la bourgmestre condruzienne.