Meurtre d’Anita Lekeu: des traces de coups et des lésions encore inexpliquées

Lors de cette autopsie, des lésions de 4types ont été relevées.

Plusieurs signes d’asphyxie avec une forte compression des vaisseaux du cou qui a entraîné une surpression dans la tête et donc, des pétéchies. Il y avait aussi 15plaies "par instrument piquant/tranchant sur la face avant du cou. Onze de ces plaies ne touchent aucune zone vitale et quatre touchent une zone vitale: la veine jugulaire droite, le larynx, la carotide droite et la carotide gauche. Pour ces deux dernières zones, si on ne comprime pas, le décès est rapide. Toutes ces plaies ont été du vivant de madame Lekeu."

Étranglée avec le fil du téléphone?

Le médecin légiste a aussi noté des lésions linéaires sur le cou de la victime, "comme si quelque chose avait frotté, c’est pour ça que j’ai évoqué une strangulation au lien" . À MeAlexandre Wimotte, avocat des parties civiles, qui l’interpelle en lui montrant une photo du cordon de téléphone débranché du mur dans la chambre d’Anita Lekeu pour lui demander si ce genre de "lien" aurait pu laisser les traces relevées dans le cou de la victime, le médecin légiste répond que oui.

Enfin, lors de l’autopsie, Aurélien Partoune a également relevé des lésions contondantes, liées à un coup ou une pression forte. Anita Lekeu avait l’œil gauche tuméfié, une ecchymose à l’œil droit et des abrasions à la racine du nez et aux lèvres. "Pour nous, il y avait eu des coups ou des heurts au niveau du visage." À la demande de la présidente Myriam Wilmart, il a précisé que, non, une seule chute ne pouvait pas expliquer ces marques, ne fût-ce que parce que les deux orbites ont été touchées et d’autant plus au vu de la configuration des lieux.

De ses observations, il en a conclu que le décès d’Anita Lekeu était dû à la conjonction de deux mécanismes: une asphyxie par compression des vaisseaux du cou et les plaies, qui ont créé une hémorragie importante. "Je ne peux par contre pas dire lequel des deux mécanismes a le plus participé au décès et je ne peux pas affirmer formellement que la strangulation est survenue avant les coups de couteau. Mais le fait qu’il n’y ait par exemple pas de lésions de défense aux mains fait penser que les coups de couteau ont été donnés une fois que la victime était inanimée."

Une strangulation manuelle possible

Lors de la reconstitution des faits le 10juin2020, Terry Hoyoux a refait les gestes d’une strangulation manuelle. "C’est complexe pour moi au niveau médico-légal parce que je n’ai pas de signes directs d’une strangulation manuelle, comme des abrasions dues à des coups d’ongles ou des ecchymoses , poursuit le médecin légiste. Mais il est possible que les 15plaies du cou aient recouvert ces ecchymoses et ces abrasions: je n’ai donc pas d’éléments pour dire que ce n’est pas vrai mais ça reste de toute façon compatible avec mes observations."

«Massacrée pour quelques euros»

Pour MeWilmotte, "c’est maintenant certain: un lien a été utilisé et des coups ont été portés au visage. Mais ce n’est pas suffisant: monsieur descend et va chercher un couteau. Et que fait-il? Il achève la malheureuse victime avec des coups profonds pour s’assurer qu’il n’y aura plus le moindre souffle. L’horreur absolue. Je vais vous dire, monsieur Hoyoux, on n’a pas besoin de vous pour savoir ce qui s’est passé et de vos soi-disant aveux. Là, on sait parfaitement ce qui s’est passé: une maman, une grand-mère, a été massacrée chez elle pour quelques euros."

MeGilissen, avocat de Terry Hoyoux, a répliqué. "Quand les commentaires prennent la forme d’une plaidoirie, on doit répondre. C’est effectivement l’horreur absolue mais il faut être loyal et ne pas écrire des scénarios. On a tous pensé à ce fil téléphonique mais rien ne permet de dire qu’il a servi. Il n’y a par exemple pas eu de demande d’analyse ADN sur ce fil de la part de la partie civile et là, on invente une histoire, qui est peut-être possible" mais rien ne la certifiant, il a insisté pour que les jurés n’en fassent pas une preuve.