Développée par le PCS (Plan de Cohésion sociale), cette initiative aurait dû voir le jour dès 2020, mais le Covid était venu jouer les trouble-fête. "Le but est de proposer des moments conviviaux, dans des zones où les déplacements sont parfois compliqués, les activités réduites ou méconnues, et de valoriser des personnes qui ont envie de partager des passions, des connaissances, précise Rachel Dobbels, la coordinatrice du PCS. Nous avons commencé modestement. il faudra le temps de faire connaître l’événement qui va se dérouler ensuite à Anthisnes, Ouffet, Nandrin et Tinlot."

Plusieurs stands avaient été installés. Les visiteurs ont ainsi pu s’initier à la sculpture, en suivant les conseils de Sid et de Vincent Dubois, responsable de l’Atelier (s), le centre local d’expression et de créativité. Les "apéroteurs" curieux ont pu manier différents outils, comme la pointe, les ciseaux, la gradine ou encore la boucharde. "Chaque outil donne une trace différente. Nous exposons une pierre travaillée avec chacun d’eux afin de montrer les différentes finitions possibles. Pour l’occasion, nous laissons les personnes tester le travail de la pierre. Elles se rendent vite compte que celui-ci n’est pas aussi dur qu’ils l’imaginent, un premier résultat est vite obtenu, mais le processus complet est long ."

Au programme aussi de ce premier apéro condruzien: la découverte des photos de Françoise Seidel, ou encore des balades qui permettaient de découvrir les grottes de Les Avins. "C’est un site archéologique extraordinaire datant de l’époque du néolithique, où un nombre important d’ossements et de poterie ont été découverts, rappelait Michel Jadot, responsable du musée de Les Avins.