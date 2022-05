Terry Hoyoux: «Je voulais juste le silence et qu’elle se taise, pas la tuer»

D’après lui, c’est la veille des faits qu’il a eu l’idée d’aller voler celle qu’il appelait "Mamy Anita". "J’ai dit à Grégory que c’était une vieille femme que je connaissais, je ne lui ai pas dit qui elle était pour moi (NDLR: sa grand-mère par alliance) . Je lui ai dit qu’il y avait de l’or chez elle et qu’on saurait rentrer sans problème parce que je la connaissais et qu’il n’aurait qu’à attendre dehors qu’elle s’endorme et que je l’appelle."

Une fois sur place, Terry Hoyoux a montré à Grégory Baudin où se cacher derrière l’abri de jardin. Il a ensuite sonné chez Anita Lekeu, lui a dit qu’il avait raté son dernier train et lui a demandé s’il pouvait appeler sa maman pour qu’elle vienne le récupérer là. "J’ai simulé un appel à ma maman depuis le poste fixe et j’ai dit à Mamy Anita que ma maman allait arriver. On a regardé une série à la télé et, plus tard, elle m’a demandé où en était ma maman. J’ai fait semblant de la rappeler et j’ai dit qu’elle avait un souci sur la route. Je lui ai alors demandé si je pouvais dormir là et elle a dit oui."

Alors que Terry a rejoint la chambre d’amis, sa maman et Anita Lekeu sont au téléphone. Anita Lekeu comprend que Terry lui a menti et lui demande de venir près d’elle. Elle lui reproche de lui avoir donné un prétexte pour passer la nuit là. "Je ne sais plus les mots exacts échangés mais elle en est venue à évoquer ma mouise, mon échec, elle a dit que c’était de ma faute: ça m’a blessé et vexé parce que je me rendais déjà pleinement compte de mes erreurs, j’en étais déjà assez peiné et ses reproches mettaient en lumière ce que je vivais. Le fait de me retrouver dans la rue et qu’on me le fasse voir comme ça, c’était dur. Ça m’a fait péter un câble, une colère est montée en moi, je n’avais jamais ressenti ça avant. Je me vois encore au-dessus d’elle en train de serrer son cou. Bien plus tard, je me suis souvenu qu’elle m’avait demandé pourquoi je faisais ça. Mais, même aujourd’hui, je n’ai pas de réponse. Rien ne justifiait que je fasse ça. Elle ne s’est pas débattue à proprement parler mais malheureusement, vu nos âges, elle n’avait aucune chance."

Il avait «honte d’être devenu son meurtrier»

Anita Lekeu a alors commencé à s’affaler, toujours les mains de Terry Hoyoux autour du cou. "Ce que je pensais à ce moment-là? Je ne sais pas à quoi je pensais, je ne sais même pas si je pensais. Je voulais juste le silence et qu’elle se taise, pas la tuer" , répond l’accusé à une question de la présidente, Myriam Wilmart.

Lors d’une audition pendant l’enquête, Terry Hoyoux avait expliqué qu’il avait serré tellement fort qu’il en avait "les mains engourdies, crispées comme lorsqu’on réalise un travail manuel qui dure longtemps" . Mais pourquoi alors s’acharner ensuite sur sa victime en lui assénant une quinzaine de coups de couteau? "Je suis alors toujours dans le même état de colère, aussi contre moi, et j’avais honte d’être devenu son meurtrier. Je pense que c’est la vue du sang qui m’a fait revenir à moi. J’ai alors pris un linge pour mettre sur son visage, je ne pouvais plus la voir."

L’autopsie de l’Antheitoise révélera qu’elle est morte par la concomitance d’une hémorragie suite à la section des gros vaisseaux du cou et d’une asphyxie par strangulation.

Grégory Baudin n’a pas tué, juste volé

Terry Hoyoux a ensuite fait rentrer Grégory Baudin dans la maison. Les deux assurent que ce dernier n’est jamais monté à l’étage, il était persuadé qu’Anita Lekeu dormait profondément pendant qu’ils la cambriolaient. Les objets à emporter ont été rassemblés sur une table puis le duo a fait plusieurs trajets jusqu’à la voiture "et j’ai fermé la porte à clé derrière moi" , ajoute Terry Hoyoux.

Très collaborant à l’audience, Terry Hoyoux nie par contre avoir frappé Anita Lekeu, malgré les nombreux hématomes relevés sur son visage et dont le médecin légiste dit qu’ils ne peuvent pas s’expliquer par la strangulation et les coups de couteau. "Elle avait déjà une petite bosse à la tête parce qu’elle s’était cognée la veille."

On a ensuite entendu la version de Grégory Baudin. Le Bruxellois se décrit comme "un vagabond" et un voleur quotidien pour subvenir à ses besoins. Condamné plusieurs fois pour cambriolages, il a accepté de se rendre chez Anita Lekeu "pour la voiture: le reste, je m’en fous" . Et quand la présidente lui demande s’il se souvient si Terry Hoyoux a fermé la porte à clé derrière eux, il répond: "Vous me demandez si je ferme les portes? Beh non, Madame, moi, je les ouvre…"

Aucune empathie, selon la partie civile

Pour MeJean-Louis Gilissen, avocat de Terry Hoyoux, qui veut lever le doute sur une éventuelle préméditation, les choses sont claires: si son client et son complice étaient venus là pour tuer, ils n’auraient pas attendu 3heures. MeAlexandre Wilmotte, pour les parties civiles, a quant à lui déploré qu’il n’y ait "pas eu un mot et aucune empathie pour Madame Lekeu. Je trouve ça regrettable et extrêmement révélateur."