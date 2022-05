Meurtre d’Anita Lekeu: des traces d’ADN de Terry Hoyoux partout dans la maison

Arrêtés dans les jours qui suivent, les deux accusés nient d’abord avoir été à Antheit la nuit des faits puis admettent le cambriolage mais pas le meurtre. "Je suis un grand voleur mais je ne fais pas de mal aux gens" , précisera même Grégory Baudin au juge d’instruction.

Des aveux lors de la reconstitution

Ce qui va être déterminant, ce sont les traces ADN, de sang et de pas dans la maison de la rue Joseph Delhalle. "On retrouve l’ADN de Terry Hoyoux et de la victime sur un gant de toilette ensanglanté, sur des parties du corps d’Anita Lekeu, sur une chaussette de Terry Hoyoux… Malgré ces traces confondantes, Terry Hoyoux continue de nier son implication. Puis on analyse un couteau: sur la lame, de l’ADN d’Anita Lekeu, et sur le manche, celui de Terry Hoyoux, qui persiste à dire qu’il a juste volé mais pas tué sa mamy. Par contre, conformément à ses déclarations, on ne retrouve aucune trace d’ADN de Grégory Baudin à l’étage de la maison."

Au cours de la reconstitution du 10juin2020, "Terry Hoyoux persiste dans un premier temps , poursuit le juge d’instruction. Mais quand on arrive dans la chambre de madame Lekeu, qui n’avait pas été nettoyée, on l’interroge de façon plus ciblée, on lui rappelle qu’on a son ADN partout ici. Le chef d’enquête lui pose aussi des questions de plus en plus précises et je vois que le visage de Terry Hoyoux se crispe. Son avocat, MeJean-Louis Gilissen, demande une interruption, ils se concertent et quand Terry Hoyoux revient, il dit “Oui, je vais vous dire ce qui s’est passé”." Les aveux de Terry Hoyoux seront ensuite filmés.

La police Meuse-Hesbaye a lancé l’enquête

Le samedi26octobre2019, c’est une équipe de la police Meuse-Hesbaye qui a débarqué la première sur les lieux, appelée par les secours déjà sur place après que le fils de la victime ait réclamé leur intervention. Un périmètre est dressé autour de la scène de crime, la police judiciaire fédérale est avisée, le signalement de la voiture disparue est fait et une enquête de voisinage est immédiatement menée. On apprend ainsi par exemple que le garage de la victime, vide de sa voiture, est ouvert depuis 2-3jours, ce qui n’était pas dans les habitudes d’Anita Lekeu.

Le labo descend sur place

C’est ensuite la descente du labo de la police technique et scientifique de Liège. Premières découvertes à l’extérieur: une clé accrochée à un porte-clés dans un tonneau d’eau de pluie, le fameux paquet de cigarettes avec les traces papillaires de Grégory Baudin dans le jardin et deux mégots dans la cour arrière de la maison. Dans l’habitation, les enquêteurs constatent que la télévision et d’autres objets ont disparu, que de nombreux tiroirs ont été fouillés, qu’un bâton de réglisse mâchouillé a été abandonné sur un meuble et qu’un gant de toilette ensanglanté se trouve dans un des éviers de la cuisine.

Des hématomes au visage et des plaies au cou

À l’étage de la maison, le corps d’Anita Lekeu est analysé une première fois par le médecin légiste, qui relève de nombreux hématomes au niveau du visage et au moins 10plaies au cou. L’autopsie révélera finalement 15coups de couteau et des traces de strangulation. La veine jugulaire et les deux artères carotides de la victime ont été touchées. Le décès d’Anita Lekeu est dû à une combinaison de la destruction de ces vaisseaux et de l’asphyxie provoquée par la strangulation.