«Lio» De Marco ne sera bientôt plus libraire à Amay

"Lio" (comme l’appellent beaucoup de clients) va rebondir dans un tout autre secteur. "Je ne peux pas en dire plus à ce stade par respect de mon futur employeur, mais ce sera dans un secteur proche de ma passion pour la cuisine, confie l’Amaytois. J’estime avoir fait le tour du métier de libraire.J’avais besoin d’un nouveau défi avec l’envie de faire profiter de mes compétences à un nouvel employeur. Je pars sincèrement heureux d’avoir pu apporter tout ce que j’ai pu à ma clientèle.Et j’ai tellement reçu d’affection tout au long de mon parcours.Avec certains, nous avions pris l’habitude, le vendredi en fin de journée, d’ouvrir une bonne bouteille de vin sur le coin du comptoir."

Un des Amaytois les plus populaires, à force

"Lio" s’apprête à tourner une page de sa vie avec la satisfaction d’avoir pu tisser de nombreuses amitiés avec celles et ceux qui avaient l’habitude de franchir la porte de son commerce pour acheter leurs quotidiens et magazines préférés, un paquet de cigarettes, valider leur bulletin de loterie, ou encore enlever un colis. "À une époque, j’ai aussi fait de nombreuses tournées pour distribuer les journaux dans environ 120 boîtes. Cela crée du lien… Tout comme j’étais devenu une petite plaque tournante dans le centre d’Amay.Pour rendre service, on déposait chez moi des objets que des amis devaient venir rechercher."

À force, le libraire est inévitablement devenu un des Amaytois les plus connus de l’entité. Ce qui lui a valu d’ailleurs les honneurs d’être choisi comme prince carnaval en 2020. Une popularité qui, on l’imagine, n’aura pas échappé aux formations politiques locales dans la perspective des élections communales de 2024… "C’est vrai que je viens d’une famille où on fait de la politique, rigole Lionel De Marco. Mon papa et mon frère ont été conseillers communaux PS. Et ma cousine est l’actuelle présidente de l’USC. Mais, la question ne m’est pas encore venue à l’esprit."