Liaison Tihange-Tinlot: on avance lentement mais sûrement…

C’est leur cheval de bataille, aux députés wallons Caroline Cassart (MR) et Rodrigne Demeuse (écolo). Tous deux ont ainsi interpellé les ministres compétents pour savoir où en était le chantier de la liaison Tihange-Tinlot, actuellement bloqué à la phase 3. Pourquoi ? Ça bloque à cause des expropriations et du renouvellement du permis qui est périmé. Le ministre Philppe Henry a ainsi expliqué que « le Comité d’acquisition d’immeubles s’emploie à réaliser les expropriations ». De plus, les emprises sont prévues pour la rentrée scolaire de septembre. Selon le ministre Dolimont, le comité d’acquisition de Liège a inscrit ce dossier « au rang de ses priorités. Une deuxième commissaire vient d’être affectée à ce dossier afin de le finaliser avec la diligence voulue. »