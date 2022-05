Avalanche de Saveurs propose des cuillères à dessert comestibles

C’est pourquoi le responsable a fait appel à la start-up Ecopoon, de Herve, spécialisée dans la confection de cuillères comestibles. "Ce sont deux jeunes de HEC qui, soucieux de diminuer les emballages de table, ont conçu et réalisent des cuillères à dessert, donc, mais aussi des touillettes à café et des cuillères apéritives. Et elles sont vraiment bonnes et croquantes. C’est clairement une plus-value pour nos glaces."

Des cuillères véganes

Sans compter que celles-ci résistent 50minutes aux préparations froides; 10 minutes aux préparations chaudes. "En plus d’être résistantes, elles sont aussi super-lisses et donc agréables en bouche."

Le biscuit utilisé pour ces cuillères est également vegan puisque la pâte de base est principalement composée de farine, "sans œuf, sans lait, sans crème. C’est vraiment pour tout le monde. Alors c’est vrai que c’est un peu plus cher pour nous mais leur démarche écoresponsable colle complètement avec nos valeurs."

À noter que la fameuse cuillère, comme le spécifie Jérémy Ernst, "est offerte avec chaque glace" . Mais il sera aussi possible, dès la semaine prochaine, d’en acheter à la pièce au prix de 0,40 €.

Pour déguster les glaces d’Avalanche de Saveurs, rendez-vous au n°63 de la Grand’Routeà Crisnée; au n°164 de la rue Bonry à Neupré. Infos au 04/3366298.