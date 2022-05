Une nouvelle vie pour le château de Ferot

Le coup de foudre

En 2019, le lieu étant trop lourd à entretenir, le châtelain, M.Bouhon, propriétaire depuis 1987, décide de le vendre en dépit de son attachement à l’endroit,

Stéphanie Hubert et son mari tombent amoureux de la demeure et de son parc. Le château est en vente mais le prix est trop élevé, ils abandonnent leur projet d’achat. Puis, un jour, des amis les avertissent de la baisse du prix de vente. L’occasion étant inespérée, en un week-end, ils se décident, sous condition de trouver un autre couple pour investir avec eux. Ce qui fut chose faite, en juin 2020. Ces derniers leur laissent carte blanche pour les travaux.

Le mari de Stéphanie raconte. "En plus de la beauté du château, j’ai eu un véritable coup de foudre pour le parc. La propriété est âgée et les arbres, tilleuls, hêtres pourpres, marronniers et épicéas aussi hauts qu’une cathédrale, sont les témoins muets de la grandeur passée du château. Un ancien pont surplombant la Lembrée amène vers un terrain de tennis, jouxtant l’étang. Celui-ci, rempli de carpes, fait le bonheur des hérons tous les matins, et les grenouilles viennent de loin pour y fêter la saison des amours. Le parc regorge de surprises. En passant au-dessus du pont secondaire, on peut découvrir une route avec des anciens pavés dans le lit du ruisseau, celui-ci ayant été probablement dévié pour alimenter un moulin ."

U n gîte tout confort pour 15 à 30personnes

Au départ, les nouveaux propriétaires veulent que cela reste un projet familial, mais vu la taille du lieu, ils ne pouvaient se permettre de l’utiliser comme résidence secondaire. Ils ont donc décidé d’y créer un gîte rural, pour rentabiliser le lieu, et d’en profiter en famille quand il est disponible. "Pour restaurer le lieu, nous avons voulu garder au maximum l’esprit du château. La cuisine est la pièce qui a le plus changé. Elle était traversée par un énorme mur que nous avons abattu. D’un côté, il y avait des pièces nobles avec un magnifique escalier en chêne qui amenait vers les chambres et, de l’autre côté, l’aile du personnel. Les deux parties, séparées, ne communiquaient que par une petite porte au premier."

À l’étage, beaucoup de couches de balatums, de tapisseries. Les nouveaux propriétaires ont arraché tout pour vérifier l’état des matériaux et mettre en valeur les vieilles pierres et poutres. En un an, les travaux d’électricité et de rénovation ont été réalisés, les 10chambres personnalisées et 8salles de bains et un dortoir aménagés. "Hormis quelques mauvaises surprises, comme une partie de l’étage, anciennement un grenier, où nous avons découvert que des poutres portantes étaient calcinées, tout s’est bien passé . Nous louons désormais le gîte pour des groupes de 15 à 30personnes, par différents sites de location, avec tout le confort moderne ."