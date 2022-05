«Ras-le-bol de l’état de la rue Saint-Fontaine!»

Une chose est certaine: il ne fait pas bon rouler sur cette route et spécialement sur la portion de 500 mètres qui longe le château et la drève, parsemée de nids-de-poule. Un vrai gruyère… "Je l’emprunte tous les jours, en voiture ou à vélo. C’est galère! Je ne compte pas les dégâts occasionnés à mon auto, le nombre de fois que j’ai crevé. Alors quoi, j’envoie la facture à la Commune?" Il s’interroge: comment la Commune n’a-t-elle encore jamais lancé ce chantier, alors que d’autres rues, parfois moins fréquentées ou en moins mauvais état, sont réfectionnées. " Si on me parle budget, je dirai que depuis 2003, depuis que j’alerte la Commune, elle aurait été en mesure de mettre des sous de côté en prévision." Pour le Claviérois, il s’agit bien de travaux prioritaires: cette route permet l’accès à la vingtaine de maisons du hameau et sert aussi de transit pour ceux qui rejoignent Ossogne, " où là, subitement, sur le territoire de Havelange, la rue est parfaitement refaite, lisse comme un billard". La voirie est aussi empruntée par de plus en plus de touristes. Le hameau Saint-Fontaine, typique du Condroz, avec son château, sa chapelle du XIIe siècle, ses étangs, son passage à gué, ses maisons en pierre du pays, attire promeneurs et cyclistes, mais aussi des rallyes d’ancêtres ou des motards en promenade. "Depuis le passage du village dans l’émission de la RTBF des Ambassadeurs et la parution d’un bouquin sur les chemins du coin, Saint-Fontaine est davantage visité." Cet aspect touristique et la circulation accrue sont, selon Geoffrey Nandrin, deux autres arguments apportant de l’eau à son moulin: une réparation s’impose.

Pas de rénovation en 2022

Du côté de la Commune, on assure que le problème est connu et pris en compte. "Mais il n’y a pas de rénovation en profondeur envisagée actuellement , indique Philippe Dubois, bourgmestre. On doit avancer pas à pas en fonction de nos budgets, des plans triennaux. En 2021, 1 million d’euros (dont la moitié sur fonds propres) a été consacré aux réparations de route en privilégiant les axes principaux. En 2022, ce sera compliqué car on va exploser les budgets avec la hausse des prix. Nous sommes bien conscients du problème. On connaît les forces et les faiblesses de notre réseau routier. C’est un des plus grands de l’arrondissement. Il faut hiérarchiser et ce n’est pas aisé."