My : joli succès pour le marché artisanal

À My, comme chaque année le 1er mai, le marché du printemps a tenu ses promesses. Bonne humeur et convivialité étaient de mise. Le monde était au rendez-vous. Cinquante stands d’artisans disséminés près des maisons en pierre traditionnelles et des arbres centenaires, donnaient un cadre unique à la fête. Depuis 19 ans, l’événement est organisé par le comité des parents de l’école de My. "Notre but est de présenter un marché de printemps avec des artisans qui réalisent au maximum des produits faits main, précise la présidente Laure Strée. Entre 1500 et 2000 personnes viennent chaque année. Diverses animations se sont déroulées l’après-midi, avec le Patro, la compagnie de La Bête à Plume (cirque poétique et musical), le groupe Folk Dandies, des séances de grimages, tout cela offert par l’école. Nous voulons que l’événement reste familial, que ce soit une vraie fête pour les parents et enfants."